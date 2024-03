Thiès- Intégration Africaine/ Amadou Bâ tend la main à l'ensemble des pays de la sous-région: " Je veux un Sénégal intégré aux autres pays de l’UEMOA"

Lors de son passage à Thiès dans le cadre de la campagne électorale, le candidat Amadou Bâ a fait part de son ambition, une fois élu président de la République, de relancer le chemin de fer pour aller vers le Mali et les autres pays de la sous région.



" On va reprendre le chemin de fer Dakar- Tambacounda en allant vers le Mali pour permettre aux voyageurs de pouvoir se déplacer en toute sécurité...Le chemin de fer doit encore aller au Mali...Je veux un Sénégal ouvert, un Sénégal intégré aux autres pays de l’UEMOA... On va aller vers le Mali et avec les maliens, on va aller au Niger, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Nigéria, en Guinée etc", a-t-il indiqué.



" Mon ambition, c'est de faire du Sénégal la locomotive de l'Afrique de l'Ouest...On a ces possibilités, vous avez le talent, vous avez l'intelligence, vous avez les capacités, il faut qu'ensemble qu'on aille vers l'avant", a-t-il ajouté.



Dans son discours, il est aussi revenu sur le respect mutuel entre ces différentes nations tout en rappelant la monnaie qu'elles partagent ensemble, entre autres...