Thiès/ Installation des comités de lutte contre la migration irrégulière: les autorités en croisade contre le phénomène

À la suite de l'institution du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, les comités régionaux et départementaux sont en train d'être mis en place notamment dans les zones de départs.



Ainsi, la gouvernance de Thiès abrite ce mardi matin une cérémonie d'installation de ces entités( zone Thiès) qui sont composées des responsables et représentants des institutions et organisations. Il s'agit ainsi pour la CILMI de mettre en place une approche globale, durable et concertée, à même d'anticiper la vague de départs en matière de prévention. " La sensibilisation et la communication constituent un volet fondamental dans le combat contre la migration irrégulière".



En terme de statistiques, il a été informé de la mise en échec de projet migratoire de jeunes au nombre de 690 jeunes. Ainsi, plus d'une vingtaine de pirogues ont été arraisonnées pour l'année 2024, près de 23.300 migrants irréguliers sont arrivés aux îles Canaries et 340 embarcations sont arrivées aux îles Canaries...