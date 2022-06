Thiès : Incinération de 4 tonnes 280 kg de chanvre indien, de faux billets estimés à 4 millions FCFA, et des produits frauduleux impropres à la consommation.

Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre l'usage de la drogue et particulièrement du chanvre indien, les forces de défense ont organisé une cérémonie d'incinération de ces produits qui tuent. Ainsi, 4 tonnes 280 kilogrammes de chanvre indien, de faux billets estimés 4 millions FCFA, des produits frauduleux et médicaments impropres à la consommation ont été incinérés en présence du Préfet de Thiès, Moussa Diagne, et des représentants des corps habillés de l'administration.



L'occasion a été saisie par le Préfet de Thiès pour lancer un appel aux populations et aux forces de l'ordre pour une plus grande vigilance sur ce phénomène nuisible pour la santé.



Le commissaire de la direction de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants du Sénégal (Ocritis), Bassirou Ndiaye, pour sa part, a rappelé leur numéro vert ( 800 00 12 12) aux populations dans le cadre de la lutte contre l'utilisation de drogues...