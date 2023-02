Thiès : "Ils veulent saper le moral des sénégalais et inviter les jeunes à la violence pour ne pas aller répondre à l'appel des tribunaux" (Abdou Mbow)

Face aux sorties récurrentes des responsables de l'opposition réunis au sein de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW) pour "appeler les jeunes à la violence" dans l'affaire "Sweet Beauté", le leader apériste, Abdou Mbow, est monté au créneau pour alerter les populations et les guides religieux. D'après lui, "l'opposition montre de jour en jour que son seul programme se limite à l'insulte, à la manipulation des faits et à la délation. En choisissant l'option de la violence frontale à la place des débats d'idées, en s'engageant dans l'appel à la violence à la place du respect des règles du jeu démocratique, elle a fini par conforter l'immense majorité de nos compatriotes et les dignitaires du pays de leur véritable motivation : saper le moral de certains sénégalais, les plus fragiles, inviter les jeunes à la violence pour ne pas aller répondre à l'appel des tribunaux pour certains d'entre eux en conflit délictueux". Aussi, est-il d'avis que "leur option est de maintenir le pays dans un déluge verbal et le chaos, en attendant le procès."



Selon lui, "ils ne respectent pas nos guides religieux et chefs coutumiers qui nous invitent tous les jours à la retenue et à la sérénité dans le débat public". Pis, poursuit-il, la vérité est qu'ils ont un problème avec nos valeurs ancestrales et notre héritage culturel dont la paix et la bienveillance sont le principal ciment (...). "La violence, les insultes, les comportements vindicatifs n'ont pas leur place au Sénégal où des communautés vivent ensemble depuis la nuit des temps dans l'harmonie, le bien être, la bienveillance et la discipline.



Les différends entre citoyens, les problèmes entre partis politiques doivent se régler au niveau de la justice qui est habilitée à trancher", signale-t-il. Et d'ajouter : "Rien ni personne ne pourra déroger à ces règles républicaines garantes de l'équité et de la justice, mais aussi de nos devoirs et de nos droits. Tous ceux qui sont animés par la volonté de saborder ces pans entiers de notre héritage national, nous trouveront sur leur chemin. Car c'est le sort du Sénégal qui est en jeu et personne n'acceptera des écarts de comportement et de langage susceptibles de saborder notre récit national". Non sans faire remarquer : "ils sont trop petits pour déstabiliser ce pays."



Il a également lancé un appel à la jeunesse pour les inviter à faire attention avec "ses vendeurs d'illusion."

Cependant, dira-t-il, "en tant que parti politique nous allons nous mobiliser pour défendre la République..."