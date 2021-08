Thiès / Hivernage 2021 : Deux morts après trois jours de pluie, l'assainissement un éternel casse-tête...

Rien qu'en trois jours d'intenses pluies, la cité du rail a enregistré deux morts. Il s'agit de deux talibés (10 et 11 ans) qui se baignaient dans une tranchée creusée pour les besoins d'élargissement de la route (axe sortie Thiès vers l'autoroute à péage).



Surtout pour dire qu'en ce début d'hivernage, le décompte macabre commence. Après trois jours de pluie, le problème de l'assainissement ou du drainage des eaux de pluie dans la ville n'en est que plus visible, ce devant l'impuissance des populations et des automobilistes.



Un petit tour de prises d'images en face de la mairie de ville, à la chambre de commerce, au stade Maning Soumaré, et un peu partout au centre ville démontre à suffisance cette lacune visible de nos collectivités locales.



Lesquelles n'ont qu'une solution à la veille de la saison des pluies : faire des opérations de curage entre autres. Mais, suffit-il, que quelques gouttes d'eau de pluie tombent pour que Thiès s'embourbe sous les eaux?