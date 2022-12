Thiès : Habib Niang sonne le rappel de ses troupes

Les actes de barbarie enregistrés récemment à l'Assemblée nationale avec l'agression de Amy Ndiaye Gniby ont été vertement dénoncés par le responsable Apériste, Habib Niang. Aussi, estime-t-il, que les populations doivent revoir les choix qu'elles portent sur ceux qui les dirigent. C'était lors de la rencontre pour la remobilisation de ses troupes à la base pour se projeter en direction de la présidentielle 2024.

En effet, Habib Niang compte remobiliser sa base à partir des prochains jours à Thiès, sur l'étendue du territoire et même dans la diaspora où il compte des partisans. Lesquels, dira-t-il, devront se préparer à les accueillir chez eux. "Nous allons travailler dans le silence avec efficacité. Nous allons descendre sur le terrain pour aller rencontrer les différents comités qui ont fini de remplir leurs fiches d'adhésion", annonce-t-il. Après cela, informe-t-il, nous ferons une déclaration pour réitérer notre fidélité, militantisme et notre engagement envers le Président Macky Sall. "Il est en train de travailler et cela s'illustre par ses nombreuses réalisations. Il a récemment inaugurer l'université Amadou Makhtar Mbow", a-t-il soutenu. Habib Niang a également dénoncé les invectives qui s'invitent toujours dans les réseaux sociaux. Pour lui, l'État doit prendre ses responsabilités et sévir...