Thiès / Gamou 2021 : Le message fort du Khalife de la famille Ndiéguène pour la paix et la stabilité lors des élections.

En réponse à la délégation gouvernementale dirigée par le ministre-maire de Notto Diobass, le Khalife de la famille Ndiéguène, Serigne Mounirou Ndiéguène, a livré un message fort aux acteurs politiques et à la population Sénégalaise en cette période de précampagne municipale.



Selon lui, "la politique ne doit pas nous diviser surtout lors de ces élections qui se dérouleront sur une courte période. Nous devons nous respecter et éviter de nous jeter de mauvaises paroles".



Auparavant, le ministre Alioune Sarr avait sollicité au nom du Président Macky Sall, paix et stabilité au Sénégal surtout pendant ces élections municipales qui se profilent à l'horizon...