Thiès - Formation de recyclage : "Le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant au regard du nouvel environnement social..." (Oumar Touré)

512 agents à la sécurité de proximité ont reçu ce vendredi leurs attestations, suite à une formation de recyclage au centre d'entraînement tactique n°7 Capitaine Mbaye DIAGNE de Thiès.

"Ils ont bénéficié d'un programme structuré alliant rigueur, discipline, renforcement de capacités et opérationnel afin de répondre efficacement aux missions, aux défis dans leurs lieux respectifs de déploiement", a déclaré le directeur général de l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité( Asp), Oumar Touré.

À le croire, "le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant au regard notamment du nouvel environnement social, politique, juridique et médiatique. Je suis malgré tout rassuré car je demeure convaincu que le centre d'entraînement tactique n°7 leur a donné des outils et inculqué des valeurs qui leur permettront de relever avec discernement les défis qui les attendent sur le terrain", a-t-il ajouté.

De son côté, Georges Faye, adjoint au gouverneur de Thiès a tenu à partager avec cette cohorte la mission de service public.