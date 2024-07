Thiès/ Entre canal à ciel ouvert et odeur fétide: La population de Diakhao crie sa colère

À l'occasion de la journée nationale Setal Sunu Reew, les habitants du quartier Diakhao( Thiès-Nord), en ont profité pour interpeller les autorités locales et étatiques sur les problèmes auxquels ils sont confrontés.



Ces difficultés sont surtout liées au canal à ciel ouvert qui traverse ce quartier populeux de la commune de Thiès-Nord. En effet, " depuis que les dalles ont été enlevées, le canal est devenu un dépotoir d’ordures et en plus une odeur fétide émane de cette vétuste infrastructure", a déclaré un habitant du nom de Massata Thiam.



Les populations de Diakhao, non loin de Keur Pa Bouba Diakhao, réclament ainsi la fermeture du canal à travers le reposage des dalles et le déploiement d'agents autour de l'infrastructure pour éviter des branchements clandestins d'égouts émanant des maisons à proximité immédiate du canal.



À noter que la journée nationale Sétal Sunu Réew n'a pas connu aujourd'hui une grande mobilisation. Hormis les soldats de la base militaire de Thiès, les agents du Cadre de vie, ceux des mairies et la jeunesse ( JPS), la mobilisation n'a pas été de mise du côté de la population...