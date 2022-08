Thiès : Dr Babacar Diop recadre la coordination des syndicats de l'UIDT et parle de manipulation de l'opinion

Après le communiqué rendu public par la coordination des syndicats d'enseignants de l'Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès et les étudiants accusant le maire de ville, le Dr Babacar Diop, de "spolier le foncier" du temple du savoir, l'équipe municipale a sorti un communiqué pour apporter de plus amples informations sur ce dossier le concernant.

« Il est important de préciser qu'il ne peut y avoir de spoliation foncière sur ce site d'une contenance de 12.078 m², qui est un patrimoine de la Ville de Thiès, acquis auprès de la Société sénégalaise d'importation, de distribution et d'exploitation cinématographique (Sidec) en 2002 », relate le document. Il poursuit : « Par la lettre numéro 774/MDCL/SG du 10 mai 2010, le ministre de la décentralisation et des collectivités territoriales de l'époque avait demandé la mise à disposition provisoire du palais des congrès (auditorium) à la coordination des étudiants de Thiès pour abriter des enseignements.Et cela, pour pallier une situation de crise universitaire ».

Selon la note, des démarches sont entreprises auprès du gouverneur pour dire, si l'on se fie au document, que « la démarche des syndicats d'enseignants de l'UIDT et des étudiants n'a aucun sens. Le conseil de la ville par délibération a autorisé la récupération de l'auberge des jeunes sise à côté de l'auditorium et sur son titre foncier, pour y construire la bibliothèque municipale. Par conséquent la démarche du syndicat qui a signé ledit communiqué est dénuée de sens quant à la forme dans la mesure où, sous l'autorité du gouverneur de la région de Thiès, des démarches sont en cours pour régler cette situation peu confortable pour les deux institutions », renseigne la note. Qui explique que « les autorités administratives de l'université veulent illégalement se mettre à l'abri dans la propriété d'autrui au centre de la ville ». Ce surtout quand on sait que, selon toujours le communiqué, l'université de Thiès dispose d'un espace de 52 hectares sur la voie de contournement nord (Vcn) et 3 hectares sur la ZAC. La maire de ville attire l'attention de l'opinion sur « cette tentative de manipulation » et compte aller jusqu'au bout de son combat sur l'occupation du titre foncier 6000/TH, "qui appartient exclusivement à l'institution municipale..."