Thiès : Birame Soulèye Diop lance l'opération "Weur Ndombo" et avertit : "Personne ne touchera à Ousmane Sonko!"

L'administrateur de Pastef et maire de Thiès-Nord, Birame Soulèye Diop a fait face à la presse pour lancer l'opération "Weur Ndombo", et déclarer à nouveau que leur seul et unique candidat c'est Ousmane Sonko, mais aussi décliner d'ores et déjà une feuille de route pour la présidentielle 2024.



"Nous lançons officiellement le "Weur Ndombo". Nous déclarons officiellement que Ousmane Sonko est notre candidat de A à Z. Nous voulons 2 millions de primo-votants. Nous allons nous donner corps et âme pour y parvenir quel qu'en soit les moyens", a-t-il laissé entendre.



Pour la présidentielle 2024, le leader de Pastef à Thiès dira : "On fera des porte-à-porte, commune par commune, pour rencontrer en tête à tête les populations pour les recenser, prendre leurs contacts. Je veux qu'au soir des élections, à 17 heures, le Président Macky Sall soit chassé du palais". Pour Birame Soulèye Diop, contre vents et marées, Ousmane Sonko est leur candidat. "Nous patriotes de Thiès, nous déclarons officiellement Ousmane Sonko candidat de Pastef en 2024", déclare-t-il. Et d'ajouter : "Les portes de la prison ne se refermeront jamais derrière Ousmane Sonko!"



Le maire de Thiès-Nord a également réitéré sa ferme volonté de soutenir et défendre Ousmane Sonko dans l'affaire Sweet Beauté. "Si le Président Macky Sall pense qu'il nous fait peur grâce à son armée, qu'il sache que nous sommes prêts à perdre la vie s'il le faut dans ce combat et si c'est pour la prison, qu'il sache que je peux leur assurer que les prisons ne se fermeront plus jamais dans ce cas", crache-t-il. "Ousmane Sonko est le choix des sénégalais, des jeunes, Dieu l'a fait que vous le vouliez ou non, quel que soit Alpha, il va atterrir au palais", promet-il.

Poursuivant son speech, Birame Soulèye Diop dément le procureur Serigne Bassirou Guèye et signale : "Ce que Serigne Bassirou Guèye a dit avant-hier est faux, ce n'est pas vrai. Il voulait juste se tirer d'affaire. Sans le savoir, il s'est noyé tout seul. Ousmane Sonko n'ira pas en procès".

Le maire de Thiès-Nord a aussi annoncé qu'ils vont commencer le combat à Thiès. "On ne va reculer en aucun cas. Nous serons toujours avec Ousmane Sonko et qu'il sache que nous allons débuter le combat ici à Thiès même. Nous allons montrer notre force à Thiès. Et nous faisons appel à toutes les communes et départements".

Selon le pastéfien en chef dans la cité du rail, des bruits courent qu'il serait recherché. "J'ai entendu dire qu'ils sont en train de me chercher. Ne vous en faites pas, je suis là. Je ne me cache pas! Je n'ai pas de garde du corps, je suis prêt et je vous attends. "Gate sa, Gate sa", nous n'allons pas fuir. Nous sommes là, nous habitons dans ce pays. Ousmane Sonko l'a dit et nous aussi nous avons fait notre testament et nous sommes prêts. De A à Z Ousmane Sonko est notre seul et unique candidat. Personne ne touchera Ousmane Sonko! Nous n'accepterons pas qu'il soit malmené, personne n'y touchera", avertit-il...