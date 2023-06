Thiès : "Aller au dialogue ce n'est pas une défaite, c'est aller avec vos arguments, faire la thèse, l'antithèse, et la synthèse pour l'intérêt du Sénégal" (Pape Latyr Ndiaye)

Un nouveau mouvement dénommé, l'Alliance pour la Solidarité (LAS) vient d'être porté sur les fonds baptismaux.

Selon le président dudit mouvement, Pape Latyr Ndiaye, " beaucoup de politiciens sénégalais sont affectés par la maladie de la manipulation, du mensonge". Deux éléments qui, selon lui, " ne fondent pas le credo d’un homme politique". Aussi, préconise-t-il un antidote pour la restauration des valeurs. "Le politicien sénégalais doit compter sur le MAG, à savoir la modestie, l'accessibilité et la générosité (MAG). C'est ce dont le peuple sénégalais a besoin. Le MAG permettra la restauration des valeurs en inculquant à nos concitoyens, aux jeunes générations en particulier le respect de la citoyenneté, le respect à nos forces de défenses et de sécurité, le respect à notre justice", a-t-il précisé. Pour lui, " les dangers qui guettent notre pays ne viendront pas de l’extérieur mais des hommes politiques".



S'agissant de la candidature du Président Macky Sall en 2024, Pape latyr Ndiaye est d'avis que " c'est une question qui a une dimension morale et une dimension juridique". "Je laisse la dimension morale aux concernés car, je ne juge jamais un individu par rapport à ces valeurs morales. Sur le plan juridique, je suis apprenti juriste et par respect à la justice de mon pays, je me réfère aux juridictions compétentes. Et, j'appelle le peuple sénégalais à respecter la délibération de ces juridictions, de faire cap sur la campagne et que le meilleur gagne", soutient-il.



Interpellé sur le dialogue national initié par le Chef de l'État, Pape Latyr Ndiaye dira : " Aller au dialogue ce n'est pas une capitulation. Aller au dialogue ce n'est pas une défaite. Aller au dialogue, c'est aller avec vos arguments, faire la thèse, l'antithèse, et la synthèse dans l'intérêt du Sénégal".



Cependant, selon lui, "l'objectif de LAS, ce sont les locales de 2027". Quant à la présidentielle de 2024, il explique que " LAS ne prendra pas une décision dans sa chambre. Le moment venu, toutes les instances de LAS se réuniront pour prendre une décision par rapport au candidat que nous choisirons pour l'élection de 2024".