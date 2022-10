Thiès / AFP : Des partisans de Mbaye Dione se préoccupent de son avenir et l'invitent à prendre ses responsabilités face à BBY,

L'attente est longue et l'avenir de leur mentor membre de l'Alliance des forces de Progrès (AFP), Mbaye Dione, est de plus en plus incertain. Surtout que depuis son compagnonnage avec la mouvance présidentielle, il est toujours relégué au second plan. Et pourtant, il a remporté avec brio tous les combats politiques dans sa commune et ne cesse de s'investir pour son parti, mais également pour Benno Bokk Yakaar (BBY) depuis qu'il est au pouvoir.



C'est d'ailleurs ce qui explique la sortie, en marge d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires, du responsable progressiste, Fallou Barre de Ndiéyène Sirah (Thiès) pour tirer la sonnette d'alarme. "Le maire Mbaye Dione appartient à l'AFP dont il est un des membres fondateurs. Il est par conséquent responsable de la coalition BBY depuis sa création en 2012 pour le compte de l’AFP. Il a gagné de la plus belle des manières toutes les élections dans sa commune depuis 2009", explique-t-il. Mieux, poursuit-il, Mbaye Dione a toujours eu le meilleur score toutes élections confondues dans le département de Thiès. Selon Fallou Barre, "Mbaye Dione est l'un des rares responsables du département à aider toujours le BBY en dehors de sa commune".



En effet, le maire Mbaye Dione est un cadre de haut niveau reconnu par les sénégalais pour son sérieux et sa compétence. La gestion remarquable de sa mairie fait de lui, l’un des meilleurs maires du Sénégal et son parcours professionnel atteste largement de sa compétence. Cependant, le constat est qu’à chaque fois des responsabilités sont données au sommet de l’État, dans son parti ou dans le département de Thiès à des gens moins méritants que notre leader, et même à des perdants", signale-t-il. Et d'ajouter : "Ce constat est amer et nous qui sommes avec lui, n’allons plus l’accepter car c’est injuste et ça dure depuis plus de 10 ans".



Même si, Fallou Barre ne connaît pas encore la position du maire de Ngoundiane, il est d'avis que " Mbaye Dione prendra ses responsabilités par rapport à BBY pour tracer un chemin politique en adéquation avec ses ambitions pour le Sénégal". Il renchérit pour dire que " Mbaye Dione a une base politique solide. Il a une équipe engagée derrière lui et il a le courage de son ambition". Aussi, d'après lui, "toute décision qu’il prendra nous allons l’accompagner sauf à travailler pour BBY et avec des perdants promus à sa place".