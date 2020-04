Thiès / 8ème décès Covid-19 : 86 personnes mises en quarantaine.

Le huitième décès au Covid-19 est un vieux de 88 ans résident au quartier Bount Dépôt. Ce vieux imam dudit quartier présentait depuis 10 jours un état grippal et une toux que lui et la famille n'avaient pas accordé une trop grande importance. Il se fera suivre à domicile par un agent de santé. Devant la persistance de l'état grippal du vieux père de famille, le médecin chef de district a été saisi.

Le vieux Lamine Sène sera prélevé le vendredi et les tests envoyés à Dakar. Il décédera, ce samedi vers les coups de 23 heures chez lui avant son évacuation au district sanitaire de 10ème. Les tests sont revenus positifs.

Ainsi, 86 contacts avec le malade, composés de membres de la famille entre autres sont mis en quarantaine.

Selon le médecin chef de région Docteur El Hadji Malick Ndiaye « jusqu'à présent, les investigations continuent pour connaître le lieu épidémiologique de la contamination ».