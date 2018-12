Thierno Lo à la classe politique : « Macky Sall n’est pas un messie, mais il faut reconnaître que tous les secteurs bougent sous son magistère »

Le président de la coalition Adiana, Thierno Lo, a reçu en fin de semaine le mouvement national des personnes handicapées d’obédience libérale en vue des échéances électorales de 2019.



Les handicapés libéraux ont réaffirmé leur profonde gratitude au Chef de l’État qui n’a cessé d’œuvrer pour l’amélioration de leurs conditions de vie. En outre, Fallou Bèye et Cie considèrent qu’ils ont été associés à tous les programmes de développement. Mieux, les personnes handicapées siègent dans les hautes sphères de décision de ce pays ainsi que d’autres avantages qui leur permettent de s’épanouir comme citoyen à part entière. Le secrétaire général dudit mouvement Fallou Bèye a de ce fait rappelé les deux décrets pris par le Président Macky Sall quelques mois après son accession à la magistrature suprême et qui sont relatifs à la loi d’orientation sociale en matière des personnes en situation de handicap existant depuis 2010.



A ce titre, le mouvement des handicapés libéraux s’est inscrit dans une dynamique de travailler pour la réélection du Président Sall dès le premier tour au soir du 14 février 2019, ce par l’entremise du président de la coalition Adiana. Ils ont remis au président Thierno Lo un premier lot de 275 signatures pour le compte de la campagne de collecte des parrainages. Répondant aux détracteurs du régime, le secrétaire général du mouvement des personnes handicapées libérales crache du feu : « quand on n’a pas d’ambition, on ne peut mesurer l’ambition de l’autre ».

Pour sa part, Thierno Lo a invité toute la classe politique à se retrouver autour de l’essentiel dans l’intérêt du pays. « Le Sénégal doit rompre avec certaines habitudes. Macky Sall n’est pas un messie, mais il faut reconnaître que tous les secteurs bougent sous son magistère », s’est-il félicité. Le leader de la coalition Adiana maintient le cap à faire réélire Macky Sall pour un deuxième mandat.