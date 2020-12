Thierno Alassane Sall : « Tout le monde doit se mobiliser pour s'opposer à la loi d'amnistie »

Dans un extrait de l'émission ACTU-DÉBAT que nous vous proposons, le président du parti la République des Valeurs s'oppose catégoriquement à une probable loi d'amnistie portée par le régime de Macky Sall. « Concernant la question d'une probable loi d'amnistie, tout le monde doit se mobiliser pour s'y opposer catégoriquement. Au Sénégal on a tendance de parler de lois d'amnistie, mais est-ce que réellement les gens connaissent le contenu de cette loi? », s'interroge Thierno Alassane Sall.

Toutefois, l'auteur du livre le Protocole de l'Élysée précise que la loi d'amnistie est une loi impersonnelle et générale, cela dit que ce ne sont pas les personnes qui sont amnistiées mais plutôt des faits qui sont déroulés pendant une période bien déterminée. Donc cela suppose que proposer une loi d'amnistie va sans nul doute prendre en compte le scandale sur les ressources naturelles du pays qui impliquent des proches du président de la République.

« Nous ne disons pas cela pour incriminer Khalifa Sall. Car lui il n’est demandeur d'aucune loi à ce que je sache. Karim Wade aussi n'est pas demandeur d'amnistie. Mais quand on parle d'amnistie ça devient général et ça va prendre en compte des faits qui se sont déroulés dans le régime de Macky Sall et par conséquent les questions pétrolières y compris. Donc il n'est pas question d'effacer tout cela. Ça doit être clair. Et je suis persuadé ça sera clair », a précisé Thierno Alassane Sall...