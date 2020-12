Thierno Alassane Sall (République des valeurs) : "Le Shah d'Iran a plus de force que Macky Sall (...). Il faut arrêter de dire que c'est un stratège politique"

Invité de ce numéro de l'émission ACTU-DÉBAT, Thierno Alassane Sall dit être convaincu que les combines politiques ne mèneront nulle part le pays, sinon aggraver les conditions de vie difficiles que traverse la population. "Pensez vous que les combines politiques qu'il est en train d'orchestrer peuvent calmer cette bombe de souffrance des populations? Je n'y crois pas, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une société obéit à des lois sociales. Mais je suis désolé quand j'entends certains dire que Macky Sall est un stratège politique. Le Shah d'Iran a plus de force que Macky Sall. Si on parle de stratégie politique Abdoulaye Wade avait plus de stratégies que lui. Je pense qu'être imbattable, c'est être au service de sa population, répondre à leurs préoccupations quotidiennes, mais ce n'est pas d'orchestrer des combines politiques sur le dos et la souffrance des populations", a souligné le leader du parti Republique des Valeurs.



Sur la question de la suppression des villes, Thierry Alassane Sall rejette les propos du ministre des collectivités territoriales Oumar Guèye. Selon l'ancien ministre de l'énergie, soutient que c'est une décision antidémocratique qui doit mobiliser tout le monde pour dire non aux manœuvres du régime du président Macky Sall...