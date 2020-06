Thiènaba en deuil : Touba dépêche Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre pour présenter ses condoléances.

Quelques heures après s'être rendu à Tivaouane suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a été dépêché à Thiénaba pour présenter les condoléances de Touba. Un déplacement qu’effectue le porte porole du Khalife général des Mourides, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Seck qui fut le khalife.

Un moment fort solennel auquel ont pris part le maire de Thiès, Talla Sylla et des personnalités du département de la trempe de Cheikh Ahmed Saloum Dieng et du patron de Ccbm, Serigne Mboup.



Accompagné de Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma et de plusieurs autres dignitaires mourides, le porte-parole du Khalife général des Mourides a rencontré, tour à tour, le fils aîné de la défunte autorité religieuse et le successeur de ce dernier, en l’occurrence Serigne Abdou Rahim Seck.



Dans son discours, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a salué la qualité des relations qui lient Touba et Thiénaba. Il n’a pas manqué aussi de se féliciter de l'immense héritage spirituel de Serigne Amary Ndack Seck qui, dira-t-il, "a beaucoup contribué à l'émancipation de l’Islam au Sénégal".



L'émissaire de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou s’est plu, dans le même registre, de signaler que le regretté disparu venait souvent à Touba avec comme objectif principal de raffermir les relations d'amitié qui lient les deux cités religieuses.



Dans sa réponse, le porte-parole du nouveau khalife a magnifié la démarche du Patriarche de Darou Miname à travers son porte-parole. Il insistera, par ailleurs, sur les qualités d’ascète de Serigne Abdou Rahim Seck qui, précise-t-il, vivait dans ses champs loin des préoccupations mondaines, ne s'occupant que de ses daaras. Serigne Abdou Rahim a manifesté, pour conclure, sa volonté inébranlable de collaborer avec le Khalife général des mourides pour le salut de l'Islam...