Même si la cause n'est pas encore élucidée, le produit sur la plage de Thiaroye a des senteurs d'hydrocarbures.



Le Ministre de l’environnement et du développement durable, qui était à l’Assemblée nationale pour le vote du Projet de loi n°08/2022 portant sur la biosécurité, a écourté la session pour s’y rendre. La société africaine de raffinage a quant à elle, envoyé sur place ses agents de sûreté.



Sur place, le paysage est désolant et les conséquences incommensurables. Sur des kilomètres de plage on peut voir des résidus noirâtres. Le ministre a déclaré qu'ils sont en train de voir avec la SAR si ça ne provient pas de leur pipeline.

Pour l'heure, des mesures sont prises pour sécuriser la zone avec une interdiction de la baignade, et des enquêtes en collaboration avec la gendarmerie sont lancées.



Nous y reviendrons...