Thiaroye-gare : ce qui ressort de la mort d’Arfang Sané et de son fils

Arfang Cissé et son fils de 6 ans ont été retrouvés morts hier. Portés disparus depuis dimanche, les corps sans vie ont été découverts dans une chambre à l’étage où ils habitent informe « Sud Quotidien ». Peint comme un homme travailleur, mais fougueux, le défunt Arfang Cissé n’avait pas de bons rapports avec quelques membres de son entourage, d’après un de ses oncles, Moustapha Sall, larmoyant au moment de l’arrivée de l’ambulance. Ces voisins soutiennent qu’il avait divorcé de sa femme qu’il a reprise avant la fête de la tabaski mais sa femme reste dans leur demeure familiale, non loin de la maison. Les membres de sa famille nous ont même indiqué avoir effectué des recherches, en vain. Mais c’est une odeur fétide qui se dégageait du haut de l’immeuble qui a alerté le voisinage. Une fois en haut, on aperçoit, de par la fenêtre entre ouverte, les pieds du défunt. Une fois la porte défoncée, c’est la terreur: le corps sans vie en état de putréfaction avancé git sur le sol. L’alerte est donnée, une fouille dans les toilettes de la même chambre par les Sapeurs-pompiers qui effectuaient le saupoudrage du corps sans vie a permis de découvrir l’horreur: un autre corps sans vie découvert, celui de son fils aussi en état de décomposition.

L’alerte est lancée dans le quartier, les voisins accourent de tous les coins du populeux quartier Hamdalah à Thiaroye-Biafra. Les langues commencent à se délier sur les circonstances de la mort du mécanicien de moto. Chacun y va de son commentaire. La question qui est sur toutes les lèvres est: est-ce un crime, un suicide ou même les deux ? Aurait-il tué son fils avant de se donner la mort ? Ou seraient-ils tué et jetés dans cette chambre ?

La Police de Thiaroye, appuyé par la Police technique et scientifique ont fait des prélèvements sur le lieu du drame et cela pour élucider les circonstances de la mort du père et de son fils, grâce aux techniques dont eux seuls disposent.

En attendant, les corps sans vie ont été transportés dans un hôpital de la place. Une enquête est ouverte.