Thiaoun Mbambara- Foncier / Les Kountiyyou parlent au Président Macky Sall : « Que t'avons nous fait pour mériter cela? »

Ce n'est pas encore demain la veille pour la fin de l'histoire dans le bras de fer opposant le maire de Chérif Lô et la famille Kountiyyou de Ndiassane. La semaine dernière des pierres ont été lancés sur le cortège du Khalife général des Khadr alors qu'il était venu constater de visu la situation foncière à Thiaoun Mbambara. Huit personnes ont été blessées et huit autres arrêtées.



Suite au mutisme de l'État depuis lors, des petits fils de la famille Kountiyyou ont fait face à la presse pour demander au Président Macky Sall, ce que la famille Khadr lui a fait pour mériter son indifférence depuis lors? Ces fils et petits fils Kountiyyou qui réclament la mise sous délégation spéciale de la maire de Chérif Lô, prennent à témoin les Sénégalais et l'opinion internationale qu'ils ont décidés d'aller jusqu'à la fin de leur combat pour récupérer ce que de droit, ils ont hérité de leur aïeul.