Teungueth Fc / Asac Ndiambour (2 – 0) : « Encore un sentiment de déception » (Sidate Sarr coach Ndiambour)

Le dernier de la ligue 1 Sénégalaise, l' ASAC Ndiambour s'est déplacé ce samedi 18 décembre au Stade Ngalandou Diouf pour le compte de 4ème journée du championnat.



Face au leader Teungueth Fc, les Lougatois se sont inclinés par 2 buts à zéro (2 – 0). Les hommes en jaune ont fait bonne figure en première période. En effet, les visiteurs ont réussi durant les 45 premières minutes à se procurer quelques situations grâce notamment à son trio d'attaque très généreux dans les efforts.



Malgré leurs nombreuses propulsions, cette équipe remodelée à 90 %, d’après le coach Sidate Sarr, n'avait pas les arguments défensifs, devenus compliqués par le carton rouge du défenseur Mame Saher Thioune à la 84ème minute de jeu, pour faire face à TFC plus enthousiaste en deuxième mi-temps.



Une troisième défaite qui cloue toujours le club du Ndiambour à la dernière place. « Sur les quatre journées, on avait 3 déplacements à faire. Malheureusement, on a eu 3 défaites », a déploré le coach Sidate Sarr à l’issue de la rencontre. Une soirée assez compliquée pour la lanterne rouge (3 défaites et 1 match nul), avant d’accueillir le Guédiawaye FC lors de la 5ème journée.



Pour ce match, dira Sidate Sarr, « on va essayer de tout faire pour prendre le maximum de points. On va déployer beaucoup d’efforts pour au moins essayer de sortir de cette zone… »