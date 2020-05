Testé positif au coronavirus, Aliou Sall ne sait pas où il a chopé le virus.

Le maire de Guédiawaye et non moins petit frère du président de la République, Aliou Sall, a été testé positif au coronavirus ce mardi 26 mai 2020.

C’est l’intéressé lui-même qui a confirmé l’information à Dakaractu avant de nous faire savoir qu’il savait pas où il avait chopé le virus.

Son épouse aussi, Aïssata Sall, a été testée positive à la Covid-19.

Le président de l’Association des Maires du Sénégal (AMS) Aliou Sall et son épouse sont donc sous traitement au centre de l’hôpital Dalal Jaam de Guédiawaye dont il est le maire.

Nous y reviendrons...