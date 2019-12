Terrorisme en Afrique / Macky sort l'artillerie lourde : " L'investissement dans les capacités de riposte devient un impératif... "

Le président Macky Sall a fortement insisté sur les défis sécuritaires qui se présentent à l’Afrique. Lesquelles menaces qu’il faudra, selon le chef d’Etat sénégalais, prendre plus que jamais au sérieux.







Pour ce faire, le président Sall estime qu’il faut plus que jamais investir dans les capacités de riposte. Plus qu’une option, il s’agit-là d’une obligation précisera-t-il lors de la cérémonie d’ouverture de la conférence internationale sur le développement durable et la dette soutenable.







« Au-delà de l’économie, au sens strict, il y a la question essentielle. Je dirais même vitale du financement de la sécurité. Le présent et l’avenir ne pourront se concevoir sans sécurité. Il n’y pas d’État sans sécurité, il n y a pas de liberté sans sécurité, il n’y a pas de démocratie sans sécurité. Et il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Nul besoin d’insister sur le défi sécuritaire que nous impose le terrorisme, l’extrémisme violent et les trafics transfrontaliers de tous genres… L'investissement dans les capacités de riposte devient un impératif... » a t’il déclaré.