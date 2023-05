Tentative de liquidation sur Megan Thee Stallion : Tory Lanez nie toujours les accusations, sa requête rejetée, l’artiste risque 23 ans d'emprisonnement.

Mauvaise nouvelle pour le rappeur américain Tory Lanez, depuis qu’il a été reconnu coupable d'avoir ouvert le feu sur la rappeuse Megan Thee Stallion, qui était alors sa petite amie.

Il devra encore séjourner en prison malgré son recours.



Les faits remontent à la fin de l'année 2022, lors d'une soirée jet-set. La fusillade avait eu lieu quasiment en pleine rue, mais les circonstances qui entourent le drame demeuraient floues. Après enquête, d’après Daily Loud, l’arme du crime appartenait apparemment à Tory, malgré l'absence d'ADN. Un indice qui aurait suffi largement au tribunal pour condamner le rappeur.



Depuis les lieux de sa détention, l’artiste lui ne cesse de clamer son innocence, il réclame même un nouveau procès. Ce dernier est allé jusqu’à publier un post Instagram, où il affirmait qu'il fournirait les preuves de son innocence, en s'adressant directement au procureur général de Los Angeles, chargé de l'affaire. « Cher George Gascon, j'écris ce message avec la plus grande humilité, de l'amour et du respect pour votre position et votre combat à propos des droits des minorités. Aujourd'hui, je me tiens devant vous comme un homme noir innocent, condamné à tort pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai pu voir deux membres de votre bureau qui ont usé illégalement de leur autorité pour cacher et faire disparaître toute preuve qui m'aurait innocenté. J'ai été complètement privé d'un procès équitable », déclare le rappeur.



Des accusations graves qui, si elles sont prouvées, vont effectivement tout remettre en cause dans cette affaire. Tory Lanez annonce donc qu'il réclame officiellement un nouveau procès, le 8 Mai prochain. Selon Tory Lanez, le juge ne devrait pas « ruiner sa vie ». « S'il vous plaît, ne gâchez pas ma vie… Je pourrais être ton fils, ton frère. » Assure l’artiste.



Malheureusement pour la star, la requête pour un nouveau procès a été rejetée. Dans le meilleur des cas, il risque 9 ans de prison, en sachant que la sentence la plus sévère pourrait aller jusqu’à 23 ans, selon le média Booska-P.