Tentative de corruption du CC : La réaction ferme de Sonko

Dans ses premiers mots après sa sortie de prison, le président du parti Ousmane Sonko a lancé un message au président Macky Sall. Il l’invite à tenir une élection libre et transparente. « Si Macky Sall veut rendre un dernier service à ce pays, c’est qu’il organise une élection juste, transparente. C’est le seul service qu’il peut rendre à ce pays » dit-il.







Revenant sur les audios supposés sur une discussion entre Amadou Bâ et des juges du Conseil Constitutionnel. « Nous sommes au courant de la rumeur de corruption qui a éclaboussé le pays. Nous avons comme tout le monde reçu les audios que nous avons écoutés. Mais ce n’est que le début de preuve » fait savoir Ousmane Sonko.







Se prononçant sur le candidat de Benno, Ousmane Sonko l’accuse d'avoir intenté des tentatives de corruption. Il souligne. « Ce que je veux ajouter, c’est que le Président Macky Sall a eu un candidat qui a par des mallettes en dessous de table pu avoir l’Etat par devers lui. Il a le pouvoir avec lui, ce que le président a tardivement compris. Il ne veut plus de lui. C’est le divorce » conclut le président de Pastef.