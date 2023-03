Tentative d'extorsion foncière à Sangalkam par le promoteur immobilier Moussa Diop : Des agents des domaines et du cadastre dans le deal

Depuis plusieurs mois, la famille Mamadou M. Diagne dénonce des pratiques peu orthodoxes des héritiers de Feu Demba Faty Dia (le promoteur immobilier Moussa Diop étant leur mandataire) sur son terrain sis à Sangalkam sur le lotissement à usage d’habitation dénommé Mamadou M. Diagne en date du 21 octobre 2019, sur une superficie de 01ha 92a 40 ca. Malgré plusieurs plaintes, cette personne ci-devant citée procède à des morcellements et à la vente de ce terrain dont il n’est pas propriétaire.







Plusieurs plaintes ont été déposées au parquet de Dakar et à la Dscos par la famille DIAGNE et un collectif de propriétaires détenteurs de délibérations de la mairie.



Auparavant, Moussa Diop faisait dans le dilatoire pour ne jamais se présenter devant les enquêteurs .





Depuis quelque temps il s’est adjoint les services d’une agence immobilière (Vision Immo) détenue par une dame (Seynabou Diop) qui prétend avoir acheté des terrains auprès de Moussa Diop. Et qu’elle avait tous les droits pour procéder à une revente.







Elle fait l’objet d’une convocation suite à une procédure initiée par la Famille DIAGNE, propriétaire de ce terrain depuis 1997. Elle devra s’expliquer sur les tenants et les aboutissants de son immixtion dans cette affaire.







Pourtant tout est clair. Le 12 décembre 2019, un protocole d’accord sous le numéro 020P/SANG/19 a été signé entre la Mairie de Sangalkam et la famille DIAGNE propriétaire dudit terrain.



Le protocole d’accord mentionne que le propriétaire a accepté de céder une partie des parcelles à la commune ; Le propriétaire conservant le reste des parcelles. Les travaux de remblai et de terrassement, l’établissement des plans de morcellement et du bornage seront réalisés et pris en charge par les deux parties.



Mais contre toute attente, Moussa Diop a investi ledit terrain et a même procédé frauduleusement à des lotissements de parcelles qu’il met en vente.



Pourtant une délibération au profit de la Famille DIAGNE a été signée par la mairie (03-04-CS-2021 et approuvée par le Sous-préfet de Sangalkam par arrêté 00000034 du 30 décembre 2021).



Pour résoudre l’affaire une bonne fois pour toutes , la commission domaniale de la mairie, après convocation des deux parties et des témoins a conclu que la Famille DIAGNE est bien propriétaire de cette assiette. Le maire attirait l’attention du Sous-préfet sur le caractère faux de l’acte administratif dont dispose la Famille Demba Faty DIA dont Moussa Diop est le mandataire.



Toutefois, il est clair qu’avec du faux, Moussa Diop avait entamé des procédures de régularisation par voie de bail sur la base de fausse délibération auprès des services techniques du Domaine et du Cadastre de Rufisque. Et le maire de Sangalkam avait saisi ces services techniques pour une annulation de ces procédures.







En dépit de l’alerte du maire, ils se sont procurés un Nicad (numéro d’identification) et une attestation de bail auprès des services du Cadastre de Rufisque.



Visiblement, Moussa Diop bénéficie de la complicité d’agents des services des Domaines et du Cadastre. Car rien n’explique l’attestation de dépôt de bail qu’il détient par-devers lui, alors qu’il ne devrait pas. Sur cette base, ils commercialisent des parcelles.



Pourtant le courrier du maire en date du 20 octobre 2020 numéro 068-10-CS-DS-2020 adressé au Sous-préfet de Bambilor/Sangalkam avec ampliation à la Famille Demba Faty Dia, au chef du bureau Domaines de Rufisque et au chef de bureau du Cadastre de Rufisque est clair. «Je voudrais attirer votre attention pour confirmer ce qui précède, sur le caractère faux de l’acte administratif dont elle dispose (Famille Dia). Les éléments ci-dessous montrent à suffisance la fausseté du document. Selon le maire sur le document il y a « La mention Communauté RUALE de SANGALMAN» et non «Communauté RURALE de SANGALKAM». «Le caractère et la police du document sont différents de ceux utilisés par le conseil rural en 1996» conclut-il.



Le maire avait menacé la famille DIA d’une procédure judiciaire. C’est dire que tous ceux qui ont remis de l’argent à Moussa Diop et compagnie détiennent de faux documents. On leur a vendu des terrains appartenant à autrui. Ils risquent gros puisqu’ils sont victimes d’escroquerie.