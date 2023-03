Tensions politiques : Les femmes de Benno appellent les acteurs au dialogue et à l’apaisement

Sur ces dernières violences, les femmes de Benno indexent cette partie de l’opposition qui veut politiser « cette affaire de diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko » et attendent un règlement juste à l’issue du procès.

Après une séance de récital de Coran au sein de la permanence de l’Alliance pour la république, les femmes de la coalition Benno Bokk Yakaar ont invité les acteurs politiques de l’opposition comme ceux du pouvoir à privilégier le dialogue. Le récital de Coran est aussi organisé pour prier pour une paix et une stabilité dans l’espace politique et qui permettra aux populations de vivre dans la quiétude, mais aussi, à la bonne marche de l’économie du pays.La présidente des femmes de Benno Bokk Yakaar, Ndèye Marième Badiane, assistée de sa vice-présidente Adji Mbergane Kanouté et de toutes les vice-présidentes de l’AFP, du Ps etc..., a invité à pacifier l’espace : « nous avons choisi ce mois béni de Ramadan pour appeler à la paix et l’apaisement, notamment dans l’espace politique », a déclaré la présidente Ndèye Marième Badiane faisant allusion aux heurts qui ont eu lieu récemment et qui ont conduit à quelques décès même si le niveau n’a pas atteint le bilan de mars 2021.