Tensions politique au Sénégal : La France donne sa position

Tout le monde s’attendait à ce que le pays de l’hexagone « s’affirme » en donnant sa position sur les récentes tensions ainsi que le report de l’élection présidentielle intervenus au Sénégal.



Dans une déclaration du porte-parole adjoint du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, « la France présente d’abord ses condoléances aux proches des personnes décédées lors des manifestations de ces derniers jours au Sénégal. »



Également, au regard des fortes critiques concernant les répressions policières, la France appelle à faire un usage proportionné de la force.







Pour ce qui est de l’organisation de l’élection présidentielle, la France est « pour sa tenue le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal, et à garantir les libertés publiques. » La France encourage tous les acteurs sénégalais à privilégier la voie du dialogue et à préserver la longue tradition démocratique du Sénégal.