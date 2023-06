Tensions Sociopolitiques : » le Sénégal ne peut se faire sans la participation active des dignitaires Lébou... » (Ndeye Jii Reew Bambilor)

Le Conseil supérieur de la collectivité Lébou et le Conseil des notables Lébou du grand Cap-Vert se sont réunis à Toubab Dialaw ce Samedi 10 Juin. Une rencontre qui coïncide avec la célébration de la journée de réflexion et de concertation de la collectivité Lebou. Une journée qui a servi aux dignitaires Lébou de cadre d'échanges et d'évaluation de la différence et les démarches tenues lors de la période de crise entre les pêcheurs de Cayar, Mboro et Guet-Ndar. Mais également un lieu pour discuter de la tension sociopolitique et des possibilités d'améliorer la stabilité nationale.



La collectivité Lébou qui salue dans la foulée la réconciliation des acteurs de la pêche, se félicite de la reconnaissance par le gouvernement du Sénégal de la médiation sociale et culturelle faite par les deux structures et en même temps, a plaidé pour l'acquittement total des jeunes arrêtés lors des échauffourées entre les jeunes pêcheurs de Cayar et Mboro.



Se prononçant sur la situation du pays, Abdoulaye Sylla et ses camarades estiment qu'il faut impérativement impliquer les acteurs culturels afin d’arriver une stabilité sociale. "Aujourd'hui nous disons que le Sénégal ne peut se faire sans la participation active des dignitaires Lébou car ils se font le devoir d'être le gardien du temple au niveau culturel et cultuel dans le Cap-Vert", a soutenu Abdoulaye Sylla lors de son discours. Pour ce faire, les dignitaires Lébou ont formulé trois (3) recommandations après concertation pour maintenir la stabilité nationale particulièrement dans la capitale sénégalaise.



"Pour une meilleure participation des notables pour la stabilité nationale, la gestion des conflits, l'orientation et l'adoption des programmes gouvernementaux, nous estimons qu'un Conseil National des Autorités Traditionnelles doit être mis en place pour élargir la participation inclusive des acteurs dans le développement économique social, cultuel, culturel du pays", a déclaré Abdoulaye Sylla devant le Jaraaf Youssou Ndoye.