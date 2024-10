Tension économique : l’Alliance pour la République attire l’attention du gouvernement sur les urgences de l’heure

L’alliance pour la République, dans un communiqué ce dimanche s’est prononcé sur l’actualité notamment la dernière sortie du gouvernement sur la situation économique « héritée » de l’ancien régime de Macky Sall. L’APR appelle le premier ministre à faire preuve « de responsabilité et de retenue dans ses déclarations insensées et maladroites qui engagent la crédibilité, l’image et la réputation du Sénégal construites avec vigueur, méthode et constance par de grands hommes d’Etat avant lui ». Par ailleurs , l’APR insiste sur les enjeux économiques et sociaux auxquels le Sénégal fait face. « Cela exige une sérieuse prise de conscience à la hauteur de la gravité de la mission et des défis complexes à relever.







Au moment où les coupures d’électricité refont surface, l’économie en repli, la croissance en recul, le chômage en constante progression, la migration clandestine en résurgence, le logement inaccessible, les prix des denrées de première nécessité flambants, la cohésion sociale menacée, les libertés fondamentales dont la liberté de se déplacer bafouées, le Sénégal a plus que jamais besoin d’un débat public sain, des messages des dirigeants basés sur la vérité et des analyses rigoureuses avec un seul dessein de prendre en charge correctement les attentes légitimes du peuple » note le communiqué.