Télécommunications : La 5G et ses performances expérimentées au Sénégal en 2023 (DG ARTP)

Avec une population galopante, la demande en connectivité en qualité et à haut débit à travers le continent africain se fait de plus en plus pressante. Cette demande doit, en outre, être soutenue par la transformation numérique et les nouveaux modes de consommation digitale des populations. Ainsi, après la 4G et les insuffisances notées surtout dans l’accès à internet dans certaines zones du Sénégal, la 5G annoncée devra intervenir au cours de l’année prochaine, si l’on se fie aux propos du directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications et des postes, Abdoul Ly.Ce dernier qui informe de l’entrée en vigueur en 2023 de la 5G, a présidé ce matin la journée de l’ARTP à l’occasion de la Foire internationale de Dakar 2022 sous le thème : « Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique » et qui en est à sa 30ème édition...