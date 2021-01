Technologie : Telegram propose à ses utilisateurs une option pour importer leurs conversations WhatsApp.

Sa volonté d’innover et d’opérer des changements a plongé WhatsApp vers le bas. Chaque jour, il apparaît que son concurrent Telegram gagne des points sur elle.

Et la dernière mise à jour de Telegram qui propose à ses utilisateurs sous iOS (pour iPhone) une option pour importer leurs conversations WhatsApp, en est la preuve, informe le site 01net. Un site web français d'information spécialisé dans les nouvelles technologies et l'actualité des produits high-tech visité par Dakaractu. Une situation née de la polémique créée par les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp.