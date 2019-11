Technologie : Awa Ly, une étudiante de l’Esp lauréate d’un concours international sur la programmation en ligne.

Awa Ly, une jeune femme de nationalité Sénégalaise, a remporté le ‘’Prix spécial Genre’’ qui récompense la 1ère femme du concours ‘’DevChampion’’. Il s’agit du plus grand concours du genre, en matière de Programmation Informatique en ligne, destiné aux développeurs d'Afrique de l’Ouest qui s'est déroulé le 8 novembre dernier au sein du Cneuf (Campus numériques de l'espace universitaire francophone). Etudiante et titulaire d’une License en Génie logiciel à l’ESP Dakar, elle sera honorée lors de la cérémonie de remise des prix prévue le 23 novembre 2019, dans le cadre de la Semaine du numérique à Bobo Dioulasso (Burkina Faso).



Il faut signaler que 1.400 jeunes issus de 15 pays de la Cedeao et de la Mauritanie avaient pris part à ce premier Concours de programmation en ligne, appelé ‘’DevChampion’’. Pour se hisser en haut du classement, les participants devront résoudre en 2 heures, une série de 6 épreuves dans le langage de programmation de leur choix parmi neuf propositions.



Selon les organisateurs interrogés par le site burkinabé Zoodomail, ce concours ‘’est un évènement créé non seulement pour mettre en valeur le métier de développeur, mais il permet aussi de repérer les meilleurs afin de les mettre en contact avec les Start-up, les entreprises nationales et internationales ainsi que les administrations publiques pour une collaboration fructueuse (recrutement ou prestation). En gros, il s’agira concrètement de permettre aux personnes intéressées par la programmation de mettre à l’épreuve leur savoir-faire et de l’améliorer, de créer une plateforme de mise en relation développeurs et entreprises, de créer une émulation entre les participants des pays concernés et enfin de créer une communauté de développeurs capable de partager leurs savoirs techniques et de les mettre au service de la résolution des problématiques du continent.



Le concours est entièrement gratuit et ouvert à tous sans restriction et concerne entre autres les autodidactes, les étudiants, les chercheurs d'emplois et les travailleurs, renseigne ladite source. Celle-ci de relever les avantages de cette compétition qui offre également l'occasion pour les participants d'être mis en contact avec des porteurs de projets, des Start-up et des entreprises établies à la recherche de talents pour les accompagner dans leur digitalisation. Enfin, c'est l'opportunité de se mesurer à d'autres bons développeurs dans une compétition de programmation acharnée à travers toute l'Afrique de l’Ouest.