Tchad : Le premier ministre Succès Masra présente sa démission au président Idriss Déby

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle ce mercredi, le Premier ministre tchadien Succès Masra a annoncé avoir présenté sa démission, ainsi que celle de son gouvernement, au président de transition Idriss Déby Itno.



« Monsieur le Président de la Transition, avec la fin de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 dont les résultats sont connus de tous, le Gouvernement de Transition que je dirige est devenu sans objet », a écrit Succès Masra.



Il a poursuivi : « Ainsi, en tant que chef du Gouvernement de Transition, tout en vous remerciant pour la confiance et le soutien manifestes pendant cette période transitoire écoulée, je vous présente ici ma démission ainsi que celle de mon gouvernement, conformément à la Constitution. »



Dans son message, le Premier ministre a exprimé « sa plus grande prière patriotique » souhaitant que « Dieu fasse grâce de sa sagesse » et bénisse « le courageux et résilient peuple tchadien… »



Le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui dirige la junte au pouvoir depuis 2021, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle assez controversée du 6 mai 2024.