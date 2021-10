Tax Justice Network Africa (TJNA) : Birahime Seck élu Vice-Président de l’organisation.

À l’issue de la 6ème Assemblée Générale et réunion inaugurale de définition du Réseau pour la justice fiscale en Afrique (TJNA), Birahime Seck, coordonnateur du Forum Civil a été porté à la Vice-Présidence. Organisation panafricaine, le TJNA est aussi un membre de l'Alliance mondiale pour la justice fiscale.



Il promeut des systèmes fiscaux socialement justes, responsables et progressifs en Afrique. Il plaide en faveur de politiques fiscales ayant des résultats favorables aux pauvres et de systèmes fiscaux qui réduisent les fuites de ressources publiques et renforcent la mobilisation des ressources nationales.



Cette assemblée générale portait sur le thème, « profits nets : revoir les priorités de la défense de la justice fiscale sur le continent au-delà de la Covid 19 ».