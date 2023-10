Tassette : Mamadou Thiaw très remontés contre les promoteurs agricoles et gérants de carrières à Mbousnakh et environs exige la renégociation des contrats ou leur départ

Le maire de Tassette, Mamadou Thiaw était dans les villages de Mbousnakh et environnants pour s'enquérir des problèmes des populations qui travaillent depuis plus de dix ans avec les promoteurs agricoles et gérants de carrières. En effet, plus de 300 hectares de terres ont été octroyés à ces promoteurs qui avaient convenu de répondre aux attentes des populations dans le cadre de la Responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Que nenni! S'y ajoute que les populations de Tassette travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. À preuve,

ces dames démarrent dans les champs et carrières à partir de 6 heures 30 minutes bravant tous risques de se faire mordre par des serpents et autres reptiles dangereux jusqu'à 16 heures pour la modique somme de 2500 FCFA par jour. Face à tous ces manquements, le maire a désaffecté ces terres. Il exige la renégociation de tous les contrats avec ces promoteurs au cas échéant, il compte les contraindre à quitter définitivement ses terres. Il a tenu à interpeller le gouverneur de région et l'autorité étatique pour éviter le pire. Il prône une gestion participative incluant les promoteurs, le conseil municipal et les populations. Il jure n'avoir jamais reçu un seul franc de Sojecas, Layus ou de l'exploitant agricole Moustapha Fallilou Attah. Dans le cadre du RSE, ils n'ont jamais versé un seul franc dans les caisses de l'institution municipale. Pour le secrétaire exécutif du Programme national de développement local ( PNDL), il est temps que les populations bénéficient des ressources minières et agricoles du terroir. Car elles ont besoin d'écoles primaires, de collèges, de lycées, de structures sanitaires, de pistes de production, d'éclairage public, d'adduction d'eau entre autres.