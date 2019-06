Tarif douanier : Ce qui ressort de la réunion entre Douaniers, Transitaires et Commerçants...

Les commerçants sont revenus à de meilleurs sentiments. À l’issue de la réunion tripartite initiée par les autorités douanières ce lundi, ceux-ci ont décidé de ne plus aller en grève, comme prévu initialement ce mardi 18 juin 2019. Plus de 5 heures d’échanges entre les parties prenantes de cette rencontre ont permis aux commerçants d’obtenir un report de l’entrée en vigueur de la note de service à l’origine de leur agitation.



Abdourahmane Syll, Secrétaire général de l’Association des commerçants et des industriels du Sénégal (Acis), portant la parole de ses collègues, s’est félicité de cette décision des autorités douanières. ‘’La Direction générale a pris une clause transitoire tendant à surseoir la note de service qui va être réétudiée par une commission mixte dans un délai de 45 jours. De ce fait, nous avons décidé de reprendre les déclarations de douane à partir de demain. Ladite commission sera mise en place avant la fin des délais’’, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

Une décision dont la conséquence est l’abandon du mot d’ordre de la grève de 24 heures qui devait être engagée ce mardi. Les raisons de notre grève ont été satisfaites’’, a-t-il précisé...