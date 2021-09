Tapis rouge pour le TikToker aux 110 millions de followers : Khaby Lame raconte le secret de son succès.

Il a vécu pendant 20 ans dans le HLM de Chivasso. Il était maçon, serveur, laveur de vitres. Il a travaillé sur Amazon. Son père vendait des statuettes sur les marchés.







Écarté de la série télévisée Zéro, il a désormais un agent et foule le tapis rouge de Venise 78. C'est le moment magique de Khaby Lame, un piémontais d'origine sénégalaise, fiancé à une fille sicilienne. Il est le tiktoker le plus suivi en Europe et le deuxième au monde à atteindre 110 millions de followers.







Il est devenu célèbre pour son ironie montrée dans des vidéos comiques dans lesquelles il se moquait d'actions compliquées qu'il reproduisait de manière simple accompagnée d'une mimique proverbiale. Même sur le tapis rouge du Palazzo del Cinema, il a fait tourner ses grimaces aux photographes. Il a parlé de son rêve : le cinéma. Promettant d'étudier.







Pietro Valsecchi, producteur de Checco Zalone, a opté pour cela. Dans une interview accordée au média italien Khaby désormais considéré comme une vedette née des réseaux sociaux promet : « Tôt ou tard, tu me verras dans un film avec Will Smith ».