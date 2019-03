Tambacounda - Violence lors de la campagne : Le verdict du chauffeur Ibrahima Ndoye renvoyé au 13 Mars

Prévu aujourd’hui le délibéré du procès du chauffeur du PUR Ibrahima Ndoye est renvoyé à huitaine (Le 13 Mars). Le chauffeur du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) Ibrahima Ndoye accusé d’être passé avec son véhicule sur le « Jakaartaman » devra patienter encore jusqu’à cette nouvelle date pour motif de communication à la charge du ministère public. La défense n'a pas reçu une communication sur les photos en couleurs et la clé USB avec cachet des enquêteurs. Rappelons que le procureur avait requis un an d'emprisonnement ferme et le pool de la défense avait plaidé pour une relaxe au bénéfice du doute...