En tournée dans le Sud : le DG de la douane adoube ses unités

Le directeur général de la Douane était en tournée aux côtés des unités des soldats de l’économie. Il a tenu à envoyer un message de remobilisation à l’endroit de ses hommes. Plusieurs étapes ont marqué cette tournée, à Ziguinchor, elle a été clôturée par une séance de travail entre des opérateurs économiques et les soldats de l’économie. Les résultats obtenus à Ziguinchor ont été magnifiés par le directeur général des douanes." Je rends un hommage au directeur régional qui coordonne les activités de ses services. Ce qui prouve la qualité de ses saisies. Il faut une mutualisation des efforts pour ensemble atteindre les objectifs. La mobilisation des ressources reste une priorité pour les douanes avec surtout les récentes saisies l’espoir est permis pour battre le record cette année’’ explique Mbaye Ndiaye directeur général des douanes.



De la région de Kolda, à Ziguinchor en passant par Sédhiou le directeur général de la Douane a rencontré ses unités pour s’enquérir des conditions de travail des agents, mais aussi de partager la nouvelle vision de l’Administration, mobiliser la troupe autour des objectifs de performance et vulgariser le concept de Douanes-Nation qui prône le soutien et l’accompagnement des communautés.

Lors de la dernière étape, les opérateurs ont eu un long échange avec le directeur général, occasion de poser leurs doléances.