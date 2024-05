TOUBA - Les huiliers et opérateurs de la cité apprécient les mesures prises par l’État lors du conseil interministériel sur l’agriculture

Les décisions prises par le Premier ministre et son ministre de l’agriculture lors du conseil interministériel sur l’agriculture de ce vendredi satisfont l’essentiel des huiliers et opérateurs de Touba. C’est du moins ce qui ressort des réactions récoltées auprès de certains d’entre eux, dont Sokhna Mame Khary Mbacké, Mame Mor Dieng et leurs collègues. À en croire Sokhna Mame Khary Mbacké, les décisions rendues officielles par le Premier ministre Ousmane Sonko sont toutes salutaires.

« Nous estimons que nous allons vers une révolution du secteur. Autant dire que c’est la première fois, depuis 1960, que des engagements aussi forts sont pris par un État au profit du secteur agricole. Et je peux citer parmi ces décisions, le fait de prendre toutes les dispositions requises, pour le démarrage effectif de la distribution des intrants en quantité et en qualité, dans les plus brefs délais, le fait de veiller au respect des principes de transparence, d’intégrité, d’économie et d’efficacité, dans l’octroi des agréments, en portant une attention particulière à la solvabilité des opérateurs, le fait de destiner matériel et intrants aux vrais agriculteurs, le fait de solder la dette de l’État vis-à-vis des opérateurs, le fait de procéder à un audit de la dette au titre de la campagne agricole 2023-2024 et de soumettre à validation un plan d’apurement de la dette validée est essentiel. »

Sokhna Mame Khary Mbacké et ses collègues d’estimer, au vu de ce qui précède, que le Président de la République, son Premier ministre et le ministre de l’agriculture méritent des félicitations et des encouragements.