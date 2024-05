Crise des médias : « Nous voulons une loi d’accès à l’information », (Mamadou Ibra Kane , Cdeps )

La situation de la presse sénégalaise est synonyme d’une foire aux problèmes. Le secteur est comme une vieille à l’âge très avancé. Les problèmes sont d’ordre divers et variés. La réglementation de l’accès à l’information tarde à suivre l’évolution démocratique.



« Il faut une loi d’accès à l’information. On ne peut pas prétendre être un pays démocratique et qu'il n'est pas une loi d’accès à l’information », soutient Mamadou İbra Kane ( Cdeps ) .



Pour lui, l'absence de cette loi est un frein et parfois dangereux pour les professionnels de la presse.



« L’autorité politique et administrative ne donne que l’information qui leur conviennent. Pour des raisons de sécurité, de diffusion de secret d'etat, on emprisonne des journalistes », dénonce t-il. Poursuivant, il plaide pour la réforme du code de la presse, du code pénal et celui des procédures pénales.

« Le code de la presse adopté par l’Assemblée Nationale est extrêmement répressif. Il faut qu’il soit totalement réformé de même que le code pénal. Ce dernier, c’est pour casser les journalistes et toutes expressions politiques contraire à celles du parti au pouvoir », martèle -t-il.



Falil Gadio