CCR - UEMOA: Le président du CNDES, Birane Yaya Wane, représente désormais le Sénégal à la section agriculture au sein de la CCR

"En ma qualité de Président du Conseil National des Dirigeants d’Entreprises (CNDES) je viens d’être désigné comme représentant du Sénégal à la section agriculture au sein de la Chambre de Commerce Régionale (CCR)-UEMOA qui se trouve être la structure qui regroupe l’ensemble des chambres de commerce et de métiers en plus des associations patronales et organisations professionnelles, de son espace", a informé dans son post, M. Birane Yaya Wane.

"À cet effet, je saurai porter la politique agricole que notre pays a mise en place, pour une meilleure synergie de nos actions. Comme vous le savez, le Sénégal joue un rôle prépondérant au sein de l’UEMOA. D’ailleurs notre réussite dans la filière tomate, avait inspiré l’UEMOA à commettre un expert pour étude et demander aux autres pays de l’espace, de s’en inspirer pour des spéculations autres", a-t-il indiqué.

En terme d'objectifs, "Nous saurons faire le plaidoyer du secteur privé, pour la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l’union.

De façon succincte, je viens par ce post, partager avec vous mes nouveaux engagements pour un secteur privé communautaire fort".

Pour rappel "la CCR-UEMOA s’engage résolument dans l’économie de l’union, en œuvrant aux côtés de la commission de l’UEMOA, pour renforcer la compétitivité et la résilience du secteur productif communautaire. Elle donne son avis sur toutes les questions économiques communautaires".