« Macky Sall veut assouvir sa vengeance de Aminata Touré en se lançant dans une campagne de calomnie » (Coord. MIMI 2024/ Dakar)

La coordination du mouvement pour l’intégrité, le mérite et l’indépendance (MIMI2024) s’érige en bouclier autour de son leader Aminata Touré pour la protéger, dit-elle, « contre les attaques de Macky Sall qui veut ternir son image ».



« De l’étranger où il s’est empressé de se réfugier, Macky Sall rumine sa rancune contre tous ceux qu’il considère comme ayant contribué à son départ forcé du pouvoir. Ainsi, il s’est lancé dans une tentative désespérée de porter atteinte à la réputation de Mme Aminata Touré à qui il ne pourra jamais pardonner de l’avoir farouchement combattu contre le troisième mandat dont il rêvait » ont dénoncé les partisans de Aminata Touré louant l’intégrité de leur leader: « si Mme Aminata Touré avait détourné de l’argent public il l’aurait envoyé en prison sans sourciller. Après trois années d’audit, Macky Sall n’a rien pu faire contre Mme Aminata Touré. Aujourd’hui, il ne lui reste que la calomnie et les fakenews pour assouvir sa soif de vengeance » a regretté la coordination de MIMI2024/Dakar qui demande que « l’ancien président Macky Sall soit poursuivi au Sénégal et à l’étranger pour les crimes de sang et les détournements de deniers publics ».