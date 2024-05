ASER : Le DG sommé de rembourser un surplus de 29.400 litres de carburant d'une valeur de 20.433.000 francs CFA (Rapport Cour des Comptes)

Le rapport de la Cour des comptes concerne aussi l’Agence sénégalaise d'électrification Rurale (Aser). Cette dernière a été interpellée sur sa gestion dans le cadre de l’utilisation du carburant. Dans son rapport qui prend en compte la période 2018-2021, le corps de contrôle a rappelé que c’est le conseil d’Administration de l’agence qui a accordé depuis 2004, « une dotation mensuelle de 1000 litres de carburant au directeur général alors que l’instruction n°19 du 8 novembre 2008 PM/SGG/ BSC du 5 novembre 2008 sur les règles relatives à l’acquisition et à l’utilisation des véhicules appartenant à l’État, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux autres organismes publics en son point 4.3.2 a fixé la dotation maximale en carburant des véhicules de fonction à 350 litres / mois, tournées non comprises ».





Cette dotation a été portée à 500 litres par mois par l’instruction n°00116/PR/SG du 6 janvier 2021 mais le directeur général continue de recevoir les 1000L/mois, en « violation de la réglementation », estime la Cour des comptes. Le surplus de carburant ainsi reçu par le directeur général Baba Diallo, représente sur la période de contrôle 29. 400 litres estimés à 20 433 000 FCFA.

Selon le Directeur général, « sa dotation de 1000 litres de carburant par mois est une décision du Conseil d’Administration datant de décembre 2004. Il précise que depuis janvier 2022, l’ASER s’est conformée aux décrets n°2021-03 relatif aux véhicules administratifs et 2021-05 fixant l’indemnité forfaitaire globale sans produire les éléments probants y relatifs ». La cour recommande « le remboursement de ce surplus de carburant.