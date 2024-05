Bilan campagne agricole 2023-2024: " Thiès a retrouvé sa place de prémière région productrice de manioc avec notamment 65% de la production nationale"( DRDR)

Un Comité régional de développement( Crd) a été paraphé aujourd'hui à Thiès portant sur la prochaine campagne agricole 2024-2025. Le bilan de la campagne 2023-2024 a été dressé avec notamment un bon en avant.



" En ce qui concerne le bilan de la campagne agricole 2023-2024, il a été noté tant en ce qui concerne les rendements que les productions et autres, force est de reconnaitre qu'il y a eu des augmentations et des accroissements qui sont relativement en fonction des spéculations concernées", a réagi le Directeur Régional du Développement Rural( DRDR) de Thiès, Abiboulaye Sidibé qui a salué les efforts consentis par l'État " dans la mise en place des intrants agricoles", nonobstant la pluviométrie qui a été bonne dans l'ensemble.



" Thiès a retrouvé sa place de prémière région productrice de manioc avec notamment 65% de la production nationale..., plus particulièrement dans le département de Tivaouane", a-t-il informé. Avant d'ajouter " Pour ce qui est du département de Thiès, vous savez, il y a un programme de production de blé qui était en cours, mais dans la commune de Pout notamment au niveau du site de production, on a une bonne production de blé, même si les rendements que nous avons obtenus avec le blé à savoir 1,5 tonne sont en deçà des rendements qu'on attendait à hauteur de 3 tonnes".



Selon l'adjointe au gouverneur, " Pour ce qui concerne la campagne arachidière de commercialisation de l'arachide qui est en cours, la région n'a eu à collecter que 29% de l'objectif global qui lui a été fixé. Ce qui traduit une certaine faiblesse dans ce domaine là", a-t-elle fait remarquer.



Au cours du Crd, les problèmes de stockage et de conservation ont été abordés par les participants notamment dans la zone des Niayes où l'absence de magasins et de chambres de froide constitue un facteur bloquant...