Coût de la vie : Le PM Ousmane Sonko s’attaque aux priorités

Conformément aux instructions du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko compte mener les actions nécessaires pour répondre aux priorités. Parmi elles, l’atténuation du coût de la vie.







Le premier ministre et ses équipes devraient, suite à l’instruction du chef de l’Etat, définir un plan d’urgence opérationnel de lutte contre la vie chère avant le 15 mai. Ce plan d’actions comprendra des mesures hardies, comme l’a instruit le président de la République qui seront entre autres de nature à baisser les prix des denrées de première nécessité pour impacter positivement sur le quotidien des Sénégalais.







Au-delà de la baisse des prix, le Premier Ministre et son Gouvernement comptent passer par un meilleur ciblage des subventions des produits de première nécessité et des produits pétroliers pour lutter efficacement contre la vie chère. Cette action urgente figure au cœur du projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère, qui prévoit une réorganisation profonde des fonds alloués aux subventions étatiques et une allocation adéquate des recettes du Pétrole et du Gaz.







Une réforme est d’autant plus importante qu’elle obéit à une logique de rationalisation des dépenses de l’Etat pour optimiser son efficacité dans la prise en charge des besoins des populations. En plus d’être une urgence de taille, qui retient fortement l’attention des sénégalais, l’allégement du coût de la vie reflète un engagement fort du président Bassirou Diomaye FAYE. C’est le sens de sa décision de classer le sujet parmi les cinq (05) axes prioritaires de l’action gouvernementale, découlant des orientations majeures qu’il a déclinées lors du premier conseil des Ministres tenu le 09 avril dernier.