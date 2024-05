Presse au Sénégal : Le PR fait le diagnostic du secteur, liste ses chantiers et donne date pour une rencontre avec les acteurs

Le chef de l’Etat à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, s’est longuement adressé aux acteurs des médias dans une note où il liste les caractéristiques d’un secteur au Sénégal qui rencontre la plupart du temps des difficultés diverses. « Je souhaite exprimer, avec la plus grande emphase, le rôle crucial que vous, journalistes et médias, assumez dans la consolidation et la préservation des fondements démocratiques de notre nation. La liberté de presse, véritable pierre angulaire des sociétés démocratiques, garantit que chaque citoyen reste informé, engagé, et participe activement aux débats essentiels qui façonnent notre avenir commun ». Cette première assertion du président de la république n’est pas la seule idée dont peut se contenter le secteur. En effet, Bassirou Diomaye Faye estime que « l'absence de débats d'idées vigoureux, d'une vérification scrupuleuse des faits et d'une diversité de perspectives affaiblit la démocratie ». En effet, le président considère que la mission des journalistes se révèle d'autant plus essentielle à une époque marquée par une rapide transformation numérique qui, malheureusement, engendre également une prolifération de la mésinformation, de la désinformation, et des discours de haine. Ces fléaux menacent notre cohésion sociale et ébranlent les fondements de notre coexistence pacifique, affectant parfois même les symboles les plus chers de notre nation.







« Il est de notre devoir commun de veiller à ce que l'information demeure un bien public accessible et non entravé. Cela requiert un engagement renouvelé pour une presse indépendante et robuste, ainsi qu'une action résolue pour assurer une plus grande transparence des plateformes en ligne et développer l'éducation aux médias et à l'information pour tous les citoyens ». Par conséquent, le chef de l’Etat réaffirme son engagement à soutenir une presse libre et diversifiée; pilier indispensable de notre démocratie. « Nous œuvrerons à renforcer les mécanismes de soutien à la liberté de la presse, à protéger les journalistes dans l'exercice de leur fonction et leur quête de la vérité, tout en promouvant une régulation équitable des nouveaux médias » s’est-il engagé rappelant que chacun des acteurs doit jouer son rôle dans l'édification du Sénégal. Le chef de l’Etat est d’avis que « celui de la presse n'est pas des moindres. Je n'ai aucun doute que vous serez à la hauteur des défis qui se dressent devant nous et qu'ensemble nous porterons plus haut le flambeau d'un Sénégal démocratique, résilient et prospère » a t-il ajouté soulignant au passage, son déplacement au Daaka à Médina Gounass, qui lui a permis de reporter sa rencontre avec la presse : « soyez assurés que nous fixerons une nouvelle date très prochainement, et j'attends avec impatience l'occasion de vous exprimer ma gratitude en de vive voix » conclut le chef de l’Etat.