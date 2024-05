Promotion des séries scientifiques au Sénégal : 9 meilleurs élèves en S1 primés

Dans le cadre de la promotion des séries scientifiques au Sénégal, 9 meilleurs élèves des classes de première S1 et terminale S1 des régions de Tambacounda et Kédougou ont été récompensés. Il s’agit « d’encourager et soutenir à travers le prix d’excellence El Hadji Babacar Kébé dit « Ndiouga », les élèves dans le domaine scientifique, tout en facilitant la poursuite de leurs études dans des filières prometteuses », atteste la porte-parole de la famille Ndiouga Kébé qui a organisé la cérémonie de remise des prix.



Les dernières statistiques de 2023, selon le ministère de l’éducation, indiquent que dans la région de Kédougou, le taux brut de scolarisation au secondaire général en 2023 est de 22,3% dont 0,32 % sont inscrits dans les séries S1 du secondaire général. À Sédhiou, le taux est de 28,5% dont 0,14% dans les séries S1 du secondaire général et 20,5 % à Tamba dont 0,27% dans les séries S1 du secondaire général.